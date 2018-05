«Costretti a subire il ricatto dei portieri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TESTIMONIANZAVENEZIA «Gli operatori del turismo sono soggetti a un sistema che per poter lavorare, diciamo così, è soggetto alla volontà di un gruppo di portieri d'albergo, che sono diventati il punto di riferimento dell'ospitalità. Vetrerie, motoscafi, ristoranti. Tantissime attività sono oggetto di quella che chiamerei abbastanza tranquillamente estorsione. Ed è una cosa che va avanti da decenni».A parlare così è un operatore turistico, non diremo neanche di quale settore per non renderlo riconoscibile, che si è trovato di...