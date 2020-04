VENEZIA «La gestione del trasporto pubblico da parte del Comune è paradossale. Da una parte, infatti, si leggono dichiarazioni del direttore generale di Actv sulle perdite dell'azienda che si aggirerebbero sui 140 mila euro al giorno o anche oltre, senza fornire adeguate e sufficienti spiegazioni a supporto; dall'altra il sindaco invita candidamente i cittadini ad andare a piedi mentre i mezzi aziendali vengono presi d'assalto dalle folle dei pendolari rientrati al lavoro». A scriverlo, in una nota, è il segretario generale dell'Ugl del Veneto Sebastiano Costalonga che attacca: «Non è chiaro da dove derivino i tagli pressoché indiscriminati dei servizi, mentre l'azienda ha messo in cassa integrazione la maggioranza dei dipendenti». E in riferimento agli affollamenti sui mezzi, il sindacalista sostiene che «la situazione è inaccettabile, perché si rischia di compromettere la sicurezza sanitaria dell'utenza. Nel frattempo la dotazione offerta al personale Actv è inadeguata, le mascherine sono più simili a panni per spolverare che a presidi medici e gli ordini di servizio nella navigazione sono di non lasciare a terra gli utenti in sovrannumero». Costalonga ricorda poi il tema della disparità di trattamento della contribuzione chilometrica rispetto agli altri capoluoghi veneti: «Ad esempio i trasferimenti sono inferiori del 13% a Vicenza, città che ha lo stesso bacino d'utenza. Questo perché Venezia beneficia normalmente degli incassi turistici. Invece che praticare tagli indiscriminati, è necessario rinegoziare tale accordo per questo periodo». (a.spe.)

