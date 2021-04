Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COSTA VENEZIANAPoche prenotazioni e aumento delle disdette, non decolla la stagione per il settore alberghiero della costa veneziana. E' quanto emerso ieri alla Casa del Turismo di Jesolo, durante l'incontro che ha messo assieme i presidenti delle associazioni degli albergatori della costa veneta per fare il punto dell'imminente stagione balneare. Sotto osservazione è finita un'analisi svolta attraverso H-Benchmark, il sistema di rilevazione...