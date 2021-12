IL CASO

VENEZIA Il pontile sospeso della Palanca continua a far discutere sull'esigenza, nel 2021, di trovare un collegamento per un'isola che dista circa trecento metri dalle Zattere. La navetta che è stata proposta da Actv in direzione Stucky-Zattere-Redentore non è sincronizzata con le coincidenze e gli orari sono un optional o un'indicazione di massima su quando e come potrebbero transitare. Ma, soprattutto, non risolve il problema dei giudecchini che sono costretti a usare il Redentore come unico punto di riferimento per gli spostamenti. Il servizio gestito da barche Alilaguna infatti lascia senza collegamento un tratto di isola di oltre un chilometro, inclusi quattro ponti non dotati di soluzioni anti barriere architettoniche.

LA PROPOSTA

Ad intervenire sul tema è un giudecchino illustre, esperto di trasporti, che è stato studiato in tutto il mondo per alcune sue tesi. Paolo Costa, ex sindaco, ministro, europarlamentare e rettore di Ca' Foscari ammette: «Mi pare un po' strano che essendoci due imbarcaderi, magari a turno, con un po' di buona volontà non si potesse evitare l'interruzione, anche se è vero che è breve perché dovrebbe durare tre o quattro giorni». Costa non entra nel dettaglio, evitando le trappole dettate dalla burocrazia, però sebbene abbia girato il mondo continua a tenere sotto controllo la sua Giudecca, da cui si divide con la residenza toscana. Con un po' di rammarico per quello che sarebbe potuto essere, ma che non è stato: «Posso dire solo una cosa, quando ero sindaco, e in qualche cassetto di Ca' Farsetti il progetto deve esserci ancora, avevo fatto studiare dai tecnici il tunnel sotto al canale».

Una delle tante proposte che non hanno mai trovato sbocco nella realtà: «Non si è proseguito, nonostante avessimo trovato i soldi. Quando ero sindaco non ho voluto calcare la mano per questione di opportunità, abitando alla Giudecca si sarebbe potuto dire che l'avrei voluto fortemente perché abitavo lì, anche se ovviamente non è così». Costa ricorda quindi quello che avrebbe potuto fare: «Si poteva fare un sottopassaggio che magari avesse anche la vista, c'erano state critiche su come creare i pontili di accesso, ma ho fatto osservare che al pontile del 2 a Rialto si imbarca mezza Venezia in meno di due minuti».

Uno dei veri problemi, individuato dall'ex rettore, è che non si è mai investito in ricerca e sviluppo, concetti nevralgici per una qualsiasi azienda di alto rango, ma anche del mondo accademico. È così infatti che, come commenta a metà tra l'ironico e l'amaro proprio Costa: «Siamo rimasti ancora alla tecnologia delle corde per far attraccare i vaporetti, cosa vogliamo dire».

T. Borz.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA