CAVALLINO-TREPORTI

C'è chi ha provato a raggiungere Jesolo per recarsi al supermercato che vende prodotti a prezzo scontato. Oppure chi ha cercato di arrivare al vivaio di fiducia per acquistare delle piante. Ma sempre senza comprovati motivi di urgenza. Controlli intensificati a Cavallino-Treporti, 15 le persone denunciate da lunedì scorso a ieri sera.

L'amministrazione comunale ha intensificato i controlli su tutto il territorio comunale, tanto da avviare una lunga serie di accertamenti. Costanti le pattuglie che verificano se i cittadini rispettano le regole e si muovono solamente per comprovate necessità. In particolare, sono stati istituiti dei continui controlli con due pattuglie della Polizia locale e due squadre dei volontari della Protezione civile, sia alla mattina che al pomeriggio. Ad essere effettuati sono inoltre dei controlli con specifiche pattuglie di agenti che si muovono a piedi, per intercettare quei cittadini che effettuano delle passeggiate non consentite.

In questi giorni, a finire sono stretta osservazione è stato il ponte sul Sile, dove è stato istituito un posto di blocco con constanti controlli. E proprio in questa zona, fino a ieri sera, sono state identificate e denunciate 15 persone, in maggioranza uomini, residenti a Cavallino-Treporti per inosservanza del decreto ministeriale. Per tutti la giustificazione è stata la stessa, ovvero spostarsi verso Jesolo per fare la spesa a minor costo oppure per acquistare dei beni che anche nel litorale sono reperibili.

TRAFFICO IN CALO

Da registrare che rispetto ai 10mila passaggi di auto giornalieri, negli ultimi giorni al ponte sul Sile è stata riscontrato il passaggio di 2.400 auto: dagli accertamenti è emerso che il 99% di chi varca il ponte si sposta per lavoro o per recarsi alle strutture sanitarie ed ospedaliere. La sindaca Roberta Nesto ha ribadito che i controlli continueranno senza sosta anche nei prossimi giorni e saranno effettuati anche in altre zone del territorio, comprese quelle affacciate sulla laguna. «I nostri agenti e i nostri volontari spiega la prima cittadina - stanno costantemente presidiando il territorio. Dobbiamo tutti rispettare e osservare le regole, una in particolare, la più importante: stare a casa. Ci si deve muovere solo se veramente necessario. La situazione dell'emergenza sanitaria non ci sta dando tregua e in tutta Italia i contagi, e purtroppo i decessi, sono in continuo aumento. La situazione è molto seria. Noi continueremo a far fare i controlli e a potenziarli e chi non rispetterà le regole sarà denunciato. Aiutiamo ad aiutarci. Non giochiamo con la salute ma impegniamoci a tutelare la salute di tutti».

Giuseppe Babbo

