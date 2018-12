Cosmo, l'orgoglio dei dipendenti: «Lavoriamo seriamente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NOALE«Giù le mani dall'azienda». Reazione d'orgoglio dei dipendenti del Gruppo Cosmo: i 170 lavoratori degli impianti e delle sedi della ditta noalese intervengono sulla vicenda giudiziaria che vede coinvolta l'azienda per cui lavorano. Lo fanno con una lettera firmata da tutti, a testimoniare che loro, sulla correttezza dei processi di cui fanno parte, ci mettono la faccia. «Ci sentiamo feriti moralmente per le accuse circolate nei giorni scorsi - scrivono - con toni violenti e definizioni come terra dei fuochi e camion dei veleni che...