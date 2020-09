LA GIORNATA

VENEZIA All'inizio qualche difficoltà per far indossare a tutti, o ai più, la mascherina. Poi, però - senza che ci fossero episodi particolari - l'unico fatto che ha occupato la cronaca della giornata di ieri, è stata la festa di Venezia. «È andato tutto alla perfezione - ha commentato a gare concluse il comandante della polizia locale di Venezia, Marco Agostini - Non ci sono stati problemi, chi faceva finta di non capire di dover indossare la mascherina, alla fine si è deciso».

Una festa un po' contenuta per le regole dettate dal Covid (che hanno ridotto lo spazio per il pubblico) ma per nulla in tono minore. Sul palco davanti a Ca' Foscari, infatti, oltre alle autorità locali, anche il ministro per gli Affari regionali Federico Boccia e la moglie, ed ex ministro a sua volta, Nunzia De Girolamo. Tutti a celebrare una rinascita di Venezia, nella prima domenica di settembre come tradizione vuole, e seguito ideale della serata del premio Campiello che sabato è sbarcato per la prima volta in assoluto all'aperto, in Piazza San Marco.

VENEZIA RINASCE

Cosa significhino questi due eventi per una città flagellata nell'ultimo anno dalla seconda acqua alta di sempre e poi, quando si stava tentando di risalire la china, dalla pandemia da coronavirus, l'ha sottolineato il sindaco Luigi Brugnaro nel suo saluto agli ospiti in Machina.

«Diamo il benvenuto a tutti i nostri ospiti, e facciamo un grande in bocca al lupo agli atleti - ha esordito il sindaco mentre in Bacino di San Marco i primi equipaggi si preparavano alla partenza - Nonostante tutte le difficoltà si è messa in moto una macchina organizzativa che ha funzionato, e lo ha dimostrato anche ieri sera (sabato, ndr) al Campiello. Penso che Venezia sia la prima città europea che sta piano-piano, con grande prudenza, ricominciando con i grandi eventi. Ricordate sempre che è un evento nel rispetto delle leggi Covid, e questa Regata Storica penso ce la ricorderemo per sempre nella vita».

Sul palco anche il presidente della Biennale di Venezia, Roberto Ciccuto, («Che impresa realizzarla», si è rivolto a lui Brugnaro, parlando dell'edizione 2020 della Storica)

LA TRADIZIONE

A chiusura di regate, Brugnaro ha tirato un primo bilancio: «Questa giornata? Sono, anzi siamo, molto contenti. È il significato di una città che si rimette in piedi che vuole ripartire e riparte dallo sport e dalle tradizioni».

Una base sottolineata anche dallo stesso ministro Federico Boccia «È una giornata davvero molto bella - ha dichiarato il ministro, indossando una mascherina nera con il profilo dell'Italia stampato sopra - Una giornata che si somma a quella di ieri (sabato, il Campiello, ndr). Ed io - ha concluso il titolare del ministero per gli Affari regionali - confermo l'attenzione assoluta del Governo su Venezia attraverso Venezia, su tutto il Paese».

Nicola Munaro

(ha collaborato

Marta Gasparon)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA