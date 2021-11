Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOBELLUNO Mille chilometri di strade da ripulire dalla neve e ghiaccio. Duecento uomini in azione da ora e sino alla primavera. Oltre sei milioni e mezzo di euro posti sul piatto. Questi alcuni del Piano neve messo in campo da Veneto strade per la stagione invernale 2021-2022. «Di fatto siamo già partiti - afferma Silvano Vernizzi, direttore regionale di Veneto strade - La nevicata della scorsa settimana ha inaugurato l'operatività...