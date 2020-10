IL CASO

UDINE Anche in regione monta la protesta contro la stretta imposta dall'ultimo decreto governativo. Ieri, in piazza a Trieste, sono scesi i titolari delle palestre e dei centri fitness (ma pure diversi esercenti), fra cui anche diversi friulani, richiamati da un tam tam partito su Facebook e nelle chat, con un effetto a catena che ha sorpreso gli stessi promotori dell'Anif Fvg per la portata della mobilitazione che ha riempito piazza Unità, con slogan e striscioni Non siamo untori, e ha incassato la solidarietà del presidente Fedriga e del sindaco di Trieste Dipiazza. Domani sarà la volta di baristi e ristoratori. E nel fine settimana sempre a Trieste dovrebbe approdare la protesta dei gestori di piscine della regione, un'idea partita da Udine.

LE PALESTRE

«Ci saranno quasi 2mila-3mila persone». Ieri sera Roberto Bolelli, presidente dell'Anif Fvg, quasi non ci credeva, per una manifestazione nata il giorno prima con un passaparola on line che ha raggiunto un effetto moltiplicatore inimmaginabile. «È diventata una cosa pazzesca. Non avremmo mai pensato. È nata come atto di denuncia per come siamo trattati. Abbiamo subito un danno pazzesco con il primo lockdown. Quando abbiamo riaperto, d'estate le palestre hanno meno affluenza. Poi, abbiamo dovuto garantire i voucher ai clienti: abbiamo tenuto aperto gli impianti ma incassando zero. Le stime parlano di perdite del 65-70% per i centri sui 700 metri quadri, del 50% per gli impianti fino a mille metri quadri e del 30% per quelli sopra i mille metri quadri. In regione parliamo di migliaia di attività. Abbiamo adempiuto agli obblighi. Abbiamo subito i controlli e anche se siamo a posto ci dicono chiudete? Da qui è nato il sentimento di protesta. Abbiamo ricevuto adesioni anche da Udine, Latisana, Pordenone, Gorizia. Chiediamo che siano riaperti i centri, eventualmente aumentando i controlli e sanzionando chi non rispetta le regole». A Udine anche Valentina Monte e Davide Padovan della Sport&Fit hanno aderito allo spirito della protesta. Ricordano le misure antivirus adottate meticolosamente: «Nonostante questo il governo ha deciso sulla base di nebulose motivazioni di farci chiudere dopo che moltissime palestre avevano superato i controlli. Riteniamo inaccettabile questa condotta di un governo che non ha ascoltato ragioni e ha chiuso un intero settore mettendo a rischio lavoratori e famiglie e il futuro di moltissime realtà. Chiediamo l'immediata riapertura».

LA REGIONE

In piazza Unità, alla fine, ieri, accolto dagli applausi, è sceso anche il presidente Massimiliano Fedriga, che ha espresso vicinanza a tutte le categorie presenti, nella convinzione che vadano tuelati sia la salute sia il lavoro, come solidarietà aveva già espresso il presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin. «La Regione e il Comune - hanno detto Fedriga e Dipiazza - esprimono la loro solidarietà a tutte le imprese e ai lavoratori che stanno attraversando un momento di estrema difficoltà e, al contempo, si dissociano da chi ha preso a pretesto la sofferenza di queste persone per dare libero sfogo ai propri istinti violenti. La manifestazione ha visto la partecipazione di migliaia di persone pacifiche, che hanno espresso il loro dissenso in modo civile e composto. Spiace che pochi facinorosi, che nulla hanno a che fare con esse, abbiano tentato di avvelenare il clima alimentando inutili tensioni». Il riferimento è ai fumogeni lanciati a margine da alcuni. Ma il prefetto Valerio Valenti, che ha ricevuto i titolari delle palestre, rubrica l'episodio a «un po' di scalmanati che sono subito stati bloccati. Le frange più estreme che nulla hanno a che vedere con il mondo di ristorazione, palestre e piscine che ha manifestato pacificamente e di cui ho ricevuto le istanze: rappresenterà il loro malessere a Roma».

LE PISCINE

Anche i gestori delle piscine si preparano. «Stiamo organizzando una manifestazione con i vari gestori della regione - diceva ieri mattina il presidente dell'Unf Maurizio Vidus, che regge le redini della Swim di Villa Primavera -, da Campoformido a Spilimbergo, da Cordenons a Pordenone, a Trieste. Ci stiamo coordinando per fare una manifestazione in piazza Unità venerdì alle 18: vedremo se la Questura ci darà l'ok. Chiediamo che cambino le cose. Per noi questo decreto è una mazzata». Con il sapore della beffa. «Ci hanno fatto i controlli: tutto in regola. Ci hanno dato le nuove regole. Poi, pochi giorni dopo, ci hanno fatto chiudere. Questo ci ha lasciato l'amaro in bocca. Ma come: mi controlli, è tutto a posto e poi mi chiudi? Questo stona. Faremo sentire la nostra voce. Chiederemo di venirci incontro: al primo giro non abbiamo visto un euro. Il primo lockdown ci era costato 100mila euro. Fra termoscanner e misure di sicurezza, abbiamo speso 15mila euro. Eravamo già a posto da giugno, come tutte le piscine del Fvg. I controlli lo hanno certificato. Con questa chiusura si uccide un settore».

