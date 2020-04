Osvaldo De Paolini

Il governo sta varando un provvedimento che somiglia al celebre helicopter money della famosa provocazione lanciata dall'economista Milton Friedman. Si intende accordare una garanzia al 100% alle banche sulle linee di credito che erogheranno alle imprese, anche se solo fino ad un importo di 800 mila euro. Ma ciò significa che lo Stato si accollerà completamente il rischio che quel prestito possa non essere restituito. L'azzardo morale è dietro l'angolo. E potrebbe essere, in tempi di crisi profonda come quelli attuali, più comune di quanto si possa immaginare.

Ci sono aziende e imprenditori che sono entrati già decotti nella crisi economica determinata dal virus. Imprese prossime a diventare quelle che le banche definiscono non performing, vale a dire incapaci di restituire i prestiti. Affidare denari a queste realtà equivale ad avere la certezza quasi matematica che spariranno e il conto finale toccherà allo Stato pagarlo. Dunque ai contribuenti. In modi che in questo momento è persino difficile immaginare, vista la difficoltà economica che anche questi ultimi hanno nell'ottemperare ai loro obblighi tributari.

Segue a pagina 4

© RIPRODUZIONE RISERVATA