Così si è spopolata San Marco I cinesi sostituiscono i francesi

VENEZIA È una visita pastorale particolare quella che oggi si appresta a fare il patriarca Francesco Moraglia nella comunità marciana.

Il sestiere di San Marco è il più colpito dall'esodo e ha subito una grossa trasformazione: il 60 per cento dei nuclei familiari è composto da una sola persona e per lo più anziana. Sono ormai un lontano ricordo i campi con tanti bambini che giocano, mentre sempre più si incontrano folle di turisti e immigrati ben inseriti nel tessuto cittadino.

SEMPRE MENO E PIU' VECCHI

Uno studio commissionato dalle parrocchie ed effettuato dal ricercatore Giuliano Zanon, per molti anni direttore del Coses, mostra la peculiarità dell'area marciana, con soli 4.360 residenti, per la maggioranza donne (1728 uomini, 1904 donne). La ricerca raffronta i dati odierni con quelli di 15 anni fa: nel 2018 nel sestiere ci sono 2103 nuclei familiari, mentre erano 2461 nel 2005.

La popolazione è sempre più anziana, con una età media molto elevata (49,7 nel 2018, 48,6 nel 2005) e distribuzione per età anomala, molto numerosa nelle classi centrali: i giovani tra 0 e 20 anni sono 552, erano 569, gli anziani oltre i 70 sono 847, erano 853. Gli italiani sono 3.080, 800 in meno di 14 anni fa e sono ora l'85 per cento del totale, mentre gli stranieri residenti sono 552 (+139) e superano di un terzo il valore del 2006: hanno raggiunto il 15 per cento dei residenti totali.

GLI STRANIERI E I TURISTI

Anche qui però si registra una trasformazione dei residenti stranieri, conseguente ala trasformazione delle attività: sono scomparsi del tutto i francesi, mentre i cinesi, quadruplicati dal 2006, scalano quattro posizioni. Sostituiscono i filippini in cima alla graduatoria, ora al secondo posto, seguiti dai cingalesi, moldavi e per la prima volta anche da cittadini ucraini. Uno spaccato insomma che riflette la situazione occupazionale, con il lavoro in negozi, pubblici esercizi, hotel e strutture ricettive varie sempre più appannaggio di cui arriva dall'Asia o dall'est europeo

Se calano i residenti, crescono invece in maniera esponenziale i turisti. Lo studio descrive il fenomeno, definito onnivoro, nel centro storico: nel 2017 le presenze pernottanti sono state 7,9 milioni, cinque volte quelle registrate nel 1960. Aggiunte ai 3,2 milioni di arrivi e ai 14 milioni di turisti pendolari si registra un totale di 21,9 milioni di turisti, con una media di 60 mila al giorno. Troppi per una città così piccola. Se poi la crescita annua delle presenze alberghiere dal 2000 è costante sul 3 per cento, l'extralberghiero è cresciuto del 12 per cento, con un balzo al 18 per cento negli ultimi tre anni.

LE PROPOSTE

E se non arriveranno dei freni la situazione è destinata a peggiorare. Cosa fare allora? Le parrocchie della Comunità Marciana presenteranno al patriarca la loro proposta di trasformare le fragilità in risorse. L'idea è quella di valorizzare l'esistente, in primo luogo gli anziani, definiti segno prezioso di una chiesa di poveri, fonti di energie e riserva di tempo e memoria da utilizzare anche per gli altri e per il mutuo sostegno, trovando impegni diversificati e graduati anche molto modesti, ma da attivare senza indugio partendo da una sola iniziativa da avviare e sostenere insieme.

Ancora, promuovere occasioni di condivisione comunitaria, indirizzando le diverse categorie di componenti la comunità marciana verso poche iniziative significative, per non disperdere le poche energie esistenti; così come cercare di valorizzare le grandi ricchezze e risorse umane storico artistiche, culturali e ambientali presenti nel sestiere. Quanto ai turisti, l'idea è quella di accogliere le imponenti schiere di visitatori e foresti non come clienti da sfruttare ma come ospiti e pellegrini, cercando di raccontare e far fare esperienza delle nostre tradizioni religiose, civili e culturali.

