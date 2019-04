«Così si azzoppa la differenziata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Per gli ambientalisti, con il potenziamento del 70 per cento, da 20mila a 34mila tonnellate all'anno, del carico di rifiuti che potrebbero approdare all'inceneritore di rifiuti solidi non pericolosi di Manzano (se il progetto di revamping proposto andrà in porto senza ostacoli), si rischierebbe, di fatto, di azzoppare la raccolta differenziata. Per la Greenman, l'azienda proprietaria dell'impianto di via Volta, che ha presentato il progetto in Regione per lo screening di Valutazione di impatto ambientale, la possibilità di...