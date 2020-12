IN PRIMA LINEA

BELLUNO Si fanno ore e ore sugli sci con le pelli di foca in zone a rischio per la prevenzione e previsione del pericolo valanghe. E magari nello stesso giorno devono stare mettere in campo una lunga opera di convincimento per far fare dietrofront ai turisti testardi, che vogliono andare in vetta anche quando le condizioni meteo non lo permettono. Superlavoro (e anche un po' di frustrazione di fronte a questi comportamenti) per i carabinieri forestali del gruppo Meteomont. In questi giorni di emergenza hanno operato facendo anche due sopralluoghi al giorno sui siti a rischio valanghe: 36 militari che non si fermano un attimo.

IL LAVORO

A spiegare come sono le giornate dei carabinieri forestali sulla neve è il maresciallo Gianandrea Lorenzoni, coordinatore tecnico del centro Meteomont bellunese: «Dal 2016 abbiamo una convenzione con la Regione Veneto che ci impegna all'attività di monitoraggio delle nave in particolare, in queste giornate di alto rischio. È nata dal nostro servizio Meteomont, che si occupa da anni del bollettino neve e valanghe a livello nazionale. Si parte dall'analisi del manto nevoso presso le stazioni nivometriche tradizionali, strutture fisse, e con nuclei itineranti di rilevamento che vanno in alta quota. Lì si fanno test di stabilità, analisi stratigrafica della neve. Abbiamo anche un congruo numero di previsori».

IL POST VAIA

«Con Arpav e il Centro valanghe di Arabba scambiamo i dati - prosegue il maresciallo - nell'ambito di una convenzione. Dopo Vaia abbiamo valutato immediatamente la necessita di intervenire e monitorare da vicino quelle zone a schianto. Con i tecnici di Arabba abbiamo fatto una serie di sopralluoghi e individuato queste aree, che sono state mappate anche tramite fotografie satellitari. A quel punto ci siamo divisi, con il soccorso alpino, i compiti di monitoraggio durante i periodi di allerta, come quello di questo periodo». In tempi non di emergenza le uscite sono una volta alla settimana, ma in periodi come questo possono arrivare anche a due volte al giorno. «In questa settimana avevamo 5 squadre che andavano tutti i giorni a fare i rilievi sui campi neve - spiega il maresciallo -: facevamo le misurazioni richieste e le inviavamo, tramite l'apposito portale Vaia creato dalla Regione, ad uso dei sindaci e, a catena della protezione civile e tutti gli altri. È un impegno che ha una visibilità molto diretta sulle decisioni che devono prendere i sindaci e ci gratifica: ci fa sentire orgogliosi di essere parte di una comunità. I colleghi che vanno sui siti valanghivi sono tutti abitanti del post».

L'EMERGENZA

Quella di quest'anno è stata la prima vera emergenza del post Vaia. Osservate speciali per il pericolo valanghe in particolare Pieve di Livinallongo e Rocca. «Lì il fatto di andare in zona rossa voleva poter dire anche l'evacuazione dai borghi: il nostro compito era importantissimo», dice il maresciallo. E mentre svolgevano questa operazione delicata un'altra pattuglia era impegnata a discutere con i turisti. «I colleghi della zona del Comelico - racconta - sono intervenuti per viabilità e anche per impedire a determinate persone di andare dove non sarebbe stato possibile. In questi giorni di emergenza c'è stato infatti questo grosso problema: sono arrivati dalla pianura numerosi turisti che volevano approfittare del weekend nervoso. Alcuni si sono ritrovati sulla statale 51, interrotta dalla frana a Venas. Erano diretti a Cortina e volevano arrivarci ad ogni costo: hanno deciso di infilarsi sulla strada per Auronzo e fare il Passo Tre Croci. Abbiamo dovuto mettere in atto un'opera di convincimento non facile per fermarli. In questi casi scattano dei meccanismi mentali stranissimi: è vero che sono spesso proprietari di seconde case, ma non si rendono conto che questi loro movimenti vanno a creare problemi a persone che portavano aiuto e soccorso».

Olivia Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA