Così quota 100 viene pagata dal taglio alle indicizzazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUS/1ROMA È un pacchetto corposo quello contenuto in manovra sulla previdenza. E non per tutti i pensionati o aspiranti tali si tratta di buone notizie. Se infatti l'introduzione della cosiddetta quota 100 (almeno 62 anni di età e 38 di contributi) consentirà a centinaia di migliaia di lavoratori di andare in pensione fino a cinque anni prima dei termini fissati dalla riforma Fornero, ci sarà anche una corposa pattuglia di persone già in pensione che subirà sacrifici e tagli. Pesare gli effetti delle varie misure può essere un...