COSI' NEL MONDO VENEZIA Il contributo d'accesso, approvato lo scorso febbraio

COSI' NEL MONDOVENEZIA Il contributo d'accesso, approvato lo scorso febbraio dal Consiglio comunale, dovrebbe entrare in vigore il prossimo primo settembre, ma c'è un Paese, piccolo e lontano, il Bhutan, dove la tariffa di soggiorno è in vigore: 65 dollari a testa, giornalieri, interamente incassati dal governo. Una scelta voluta per preservare il Bhutan dal turismo di massa che fin dagli anni' 70 ha invece invaso la vicina città di Kathmandu, in Nepal (un'ora di volo), presa d'assalto da migliaia di hippy e da turisti low budget. Il Paese...