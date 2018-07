Così la rotta tunisina aggira il blocco dei porti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Sono arrivati fino a terra con i loro mezzi. Erano in 66, intercettati al largo di Pantelleria e sbarcati a Trapani poco dopo mezzanotte di ieri, dopo essere stati soccorsi da due motovedette della Guardia costiera e della guardia di finanza. La rotta tunisina è ancora aperta, anche se i 57 adulti che erano a bordo saranno tutti rimpatriati «già la prossima settimana», assicura il Viminale. Un destino diverso rispetto ai 40 della Sarost 5, che non hanno avuto il via libera all'attracco né dall'Italia, né da Malta, né dalla...