La Guardia di Finanza accende un faro sugli affari cinesi a Venezia. Bar e ristoranti. Ma anche agenzie di viaggio. E fra poco alberghi. Sempre più in mano a imprenditori cinesi. Se nel 1998 le imprese attive registrate a nome di cittadini provenienti dalla Repubblica popolare cinese erano 45, adesso in città sono 850. E in questo periodo di grande crisi gli investimenti cinesi invece di diminuire stanno aumentando, soprattutto nel settore del turismo. L'impressione è che i cinesi stiano letteralmente comprandosi Venezia. E i lati oscuri non mancano.

Il comandante regionale della Guardia di Finanza, il generale Giovanni Mainolfi, ha messo a punto una strategia di studio e di monitoraggio per chiarire alcuni punti. Intanto quello dell'evasione fiscale, così diffusa tra questi imprenditori (secondo i dati della Guardia di finanza regionale, al 31 gennaio 2019 ci sono 10.214 codici fiscali di imprenditori cinesi che, a fronte di un debito complessivo per oltre 900 milioni di euro, devono ancora 867 milioni di euro al Fisco). E poi quello della provenienza dei capitali, a fronte di tanti dipendenti che all'improvviso si comprano l'intera attività.

Dianese

alle pagine II e III

© RIPRODUZIONE RISERVATA