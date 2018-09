«Così l'ospedale arriva nelle case dei pazienti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÁPADOVA Driiin. Quando suona uno dei tanti telefoni della centrale operativa del Suem, sono le 7.30 di un normale venerdì mattina. Mezza città dorme ancora, ma in quella palazzina affacciata sull'ex macello di via Cornaro le luci non sono mai spente. Non possono esserlo. Dall'altra parte della cornetta c'è una donna di Rubano: ha chiamato il 118 perché il marito si è accasciato a terra con un probabile infarto. Il protocollo scatta immediatamente. Sul posto si fiondano un'ambulanza da Selvazzano e un'auto medica da Padova....