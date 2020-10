LA POLEMICA

BELLUNO «Invierò una lettera al comitato vigilanza Rai - annuncia il parlamentare azzurro Dario Bond - domani (oggi per chi legge ndr) farò dichiarazione e interrogazione urgente ho già avvertito anche il sottosegretario all'editoria Martella. In una provincia che vive di turismo, famosa e conosciuta il Tg1 non può fare un servizio così. Io non contesto nel merito i dati della Fondazione ma il palinsesto della Rai che ha dato in questo modo la notizia che la provincia di Belluno è la più contagiosa». Ma a far discutere non è stato ieri solo il servizio del Tg1 delle 20 di martedì. Qualcuno è entrato nel merito e se l'è presa anche con lo studio della Fondazione Isi, elaborato dal Politecnico di Milano, sulla base dei dati del Ministero. In provincia tutti rifiutano l'etichetta di territorio più contagioso. Lo studio, che mette in relazione il numero dei positivi ai residenti, dice che la provincia di Belluno è quella in cui c'è una maggiore probabilità di imbattersi in un positivo. Fino al 73 per cento di possibilità se si parte dall'assunto che per ogni positivo individuato con tampone ce ne siano sei di non scoperti, e che scende a 35 per cento se si parte dal presupposto che ogni positivo ce ne siano altri sei di non individuati. Un calcolo che chiunque potrebbe provare a replicare basandosi sui dati di Ministero e Istat, tutto consultabile sul sito della Fondazione.

LE CRITICHE

«Il Bellunese non è zona rossa, non siamo diversi dagli altri italiani e la nostra montagna continuerà a essere un territorio sicuro, come è stato finora. Pronto alla prossima stagione invernale e ai Mondiali di Cortina 2021». È quanto afferma la presidente di Confartigianato Belluno, alla luce di uno studio della Fondazione Isi presentato anche al Tg1 delle 20. «Le affermazioni semplicistiche che escono da questo report individuano la provincia di Belluno come una delle più contagiose d'Italia. E così ha affermato anche il ricercatore che ha presentato i dati al Tg1» prosegue la presidente Scarzanella. «Lo studio della Fondazione Isi in linea totalmente teorica dice che se si raggruppassero cento bellunesi in un luogo chiuso, ci sarebbe il 72% di possibilità che almeno uno sia positivo. Si tratta di un dato teorico, di un calcolo probabilistico. È bene sottolinearlo, perché altrimenti viene data un'immagine distorta del nostro territorio, per di più in un periodo non facile per le imprese».

I TIMORI

«Siamo alla vigilia di una stagione invernale che non sappiamo ancora come potrà essere. Le nostre imprese viaggiano tra l'incertezza continua e i nuovi Dpcm, che impongono ulteriori restrizioni - sottolinea la presidente di confartigianato Claudia Scarzanella -. Hanno sempre rispettato le linee guida e come associazione abbiamo sensibilizzato imprenditori e clienti a essere ligi, nella consapevolezza che se tutti danno il proprio contributi, è più facile uscire dall'emergenza e tornare alla normalità. I primi a rispettare le regole siamo noi, tra sanificazioni costanti, utilizzo dei dpi e distanziamento sociale».

LA PROVINCIA

«I dati in nostro possesso - rilancia il presidente della provincia Roberto Padrin - non mi sembrano etichettare Belluno come la peggiore provincia. C'è un messaggio negativo per il turismo ma questo deve far riflettere. Durante il lockdown la nostra provincia si era distinta per essere riuscita ad arginare il contagio. Il personale ospedaliero sta continuando a fare un grande lavoro».

IL CALCOLO ALTERNATIVO

A provare ad entrare nel merito dei numeri e a fornire una diversa chiave di lettura è l'assessore Gianpaolo Bottacin che introduce il criterio del numero dei tamponi attingendo da un bacino di dati diverso da quello della Fondazione Isi: «Il Veneto è la Regione che ha fatto il più alto numero di tamponi rispetto agli abitanti, è del tutto evidente che nelle province fuori dal Veneto il dato è sottostimato rispetto al nostro. La prima regola in statistica è che vanno confrontati dati omogenei e non dati disomogenei».

