Così il Veneto orientale è diventato nel tempo una base dei camorristi

IL FENOMENOMESTRE Il boss preferisce da sempre il Veneto orientale. Il primo arresto eccellente fu Costantino Sarno, preso dalla Squadra Mobile di Venezia il giorno di San Valentino del 1998 in una villetta in riva al mare, a Caorle. Sarno apparteneva all'Alleanza di Secondigliano, il clan che a suo tempo fece terra bruciata a Napoli a colpi di morti ammazzati. Anche un altro camorrista di rango, Vincenzo Pernice, venne arrestato a Portogruaro nel 2005. Lui era il cassiere dei Licciardi, così come Sarno era l'amministratore delegato della...