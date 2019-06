«Così il governo viene depotenziato servono esperti, non adolescenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE OPPOSIZIONIBELLUNO «La giovane adolescente», la definisce Fabio Rufus Bristot, mentre il consigliere Franco Roccon commenta come, a suo avviso, ci fosse bisogno «di un assessore al turismo con maggiore esperienza». A poco vale la rassicurazione del sindaco Jacopo Massaro di voler tenere in capo a sé la questione difficile, complessa e calda, del Nevegal, i consiglieri di opposizione ieri, non appena si è diffusa la notizia delle nomine, si sono scatenati. Le osservazioni si sono concentrate attorno al nuovo assessore al turismo, la...