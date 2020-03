Non si arresta la curva crescente dei casi di contagio da Coronavirus nella Marca. La crescita continua, seppure lentamente. Le contromisure per arrestare l'avanzata del virus funzionano, l'Usl 2 mantiene la situazione sotto controllo in attesa del tanto atteso e temuto picco dei contagi. A ieri il numero delle persone trovate positive è stato di 158, per lo più collegate al focolaio scoppiato del reparto di Geriatria, l'unico individuato nella Marca. A Treviso i positivi passano da 27 a 28 mentre a Casale, secondo comune della provincia per numero di contagi, i casi restano gli stessi di martedì: 10. Stesso discorso per Villorba: 8 casi erano martedì e gli stessi sono rimasti ieri. Si tratta per la maggior parte di persone risultate positive al tampone, ma prive di sintomi. In questo caso il rigido protocollo seguito dall'Usl 2 prevede la quarantena, ovvero 14 giorni isolati a casa. Chi invece presenta sintomi come difficoltà respiratorie e febbre alta, viene ricoverato. Stazionaria la situazione nei grandi centri trevigiani, Treviso a parte. Conegliano passa da un caso a due, Castelfranco invece ha registrato il primo decesso; anche Vittorio Veneto passa da un caso a due. Il timore è che nelle prossime due settimane i casi possano aumentare anche in modo sostanziale. Per questo continuano i monitoraggi e le misure di prevenzione si sono fatte più stringenti. Al momento la Marca è la seconda provincia veneta per numero di contagi dopo Padova.

