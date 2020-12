LE INDAGINI

VENEZIA C'era una vera e propria cricca dietro i manifesti e le lettere diffamatorie sulla Chiesa veneziana che hanno invaso la città dopo la decisione del trasferimento di don Massimiliano D'Antiga da San Zulian alla Basilica di San Marco. Insieme a Enrico Di Giorgi, ex manager milanese alla Montedison di Marghera con seconda casa in calle degli Specchieri, c'erano lo stesso D'Antiga e i suoi familiari, oltre ad alcuni fedeli, ad ex componenti del gruppo dei genitori dei Figli in cielo e a Gianluca Buoninconti, 54 anni, tecnico informatico milanese.

È questo quanto emerge da un faldone delle indagini dei carabinieri di 1.200 pagine e che ha portato ora al rinvio a giudizio di Di Giorgi, il povero Fra.Tino, il Corvo della Curia veneziana, con l'accusa di diffamazione aggravata. Mentre era in corso l'indagine previa su D'Antiga da parte della Curia veneziana, da fine gennaio 2019 appaiono in città i primi manifesti in cui si descrivevano scenari lascivi di notti orgiastiche con un tocco di pedofilia, alti prelati arraffoni avari di denaro e una guida - il patriarca Francesco Moraglia - disattenta.

IL CORVO

Fra.Tino arrivava a Venezia la mattina direttamente da Milano e la notte affiggeva i manifesti agli angoli delle calli in modo che la mattina dopo Venezia potesse tremare assieme alla sua Chiesa di fronte ai sui racconti. Per fare le affissioni notturne nell'agosto 2019 si faceva aiutare da Buoninconti. Sempre con l'aiuto dell'esperto informatico manda una email attraverso un sito svizzero non riconducibile al mittente alla cronaca di Venezia de Il Gazzettino e lettere anonime ad alcuni sacerdoti diocesani con dentro copia del manifesto che aveva messo in giro per la città e un foglietto che li invitava a leggere bene quanto scritto. Viene ripreso durante l'opera di affissione notturna dalle telecamere anche in altre due notti ad aprile e giugno con nuovi manifesti di accusa. Le diverse persone che i carabinieri contattano per cercare di identificarlo non riescono a riconoscerlo, e si ritiene che sia un non veneziano.

TELECAMERE

Il 6 agosto 2019, nell'ultimo manifesto affisso in cui denigrava il Patriarcato e i suoi sacerdoti, Di Giorgi viene immortalato in volto in un video della Fenice, mentre Buoninconti lo aiuta ad appendere i manifesti. Una volta identificato il Corvo i carabinieri comprendono tutto: dai tabulati del cellulare trovano telefonate tra lui e D'Antiga, tra loro e altri parrocchiani e alcuni fedeli che ora fanno parte di un nuovo piccolo gruppo di Figli in cielo. Viene preparato un blitz per incastrare Fra.Tino a settembre sia nella casa di Venezia che in quella di Milano. Nell'appartamento in calle degli Specchieri trovano anche don Massimiliano che dichiara di essersi recato a casa Di Giorgi per consegnargli il libro La Bibbia dell'amicizia. I due si dicono estranei a tutto ma nell'appartamento ci sono i manifesti vecchi, uno nuovo in preparazione e le lettere con gli indirizzi dei preti. Vengono anche sequestrati i vestiti che indossava quando appendeva i manifesti. In casa a Milano i carabinieri sequestrano cellulari, computer e altro.

IN CAMPO I RIS

Dalle impronte dei manifesti affissi i Ris confermano nell'ex manager della Montedison l'identità del Corvo. Le indagini si infittiscono con l'analisi dei tabulati telefonici e tramite le chat su WhatsApp viene identificata l'intera cricca. Non solo, si scopre che Di Giorgi è colui che accompagna don Massimiliano dal patriarca come suo legale, è il suo confidente, si sentono più volte al giorno. È lui che lo consiglia come affrontare il processo canonico come lo affianca nei momenti cruciali, scrive anche delle lettere per conto dell'ex sacerdote. In una in particolare D'Antiga chiede a Di Giorgi i passi da fare per ottenere, senza possibilità di ricorsi, l'eredità di 1 milione e 400 mila euro di Annamaria Guglielmetti, una signora svizzera senza eredi che faceva volontariato a San Zulian. Nel notebook sequestrato ci sono foto di atti notarili riferite ad eredità. D'Antiga sa benissimo che è Di Giorgi che appende i manifesti ma nell'interrogatorio di settembre 2019 si giustifica dicendo di aver sconsigliato il gruppo a continuare le azioni diffamatorie, senza però mai avvisare il Patriarcato. Dai tabulati delle chat dopo l'ultima affissione si legge don Massimiliano scrivere: «Venezia è tutta tappezzata» e Di Giorgi risponde «è una sorpresa agostana». A novembre 2019 Fra.Tino partecipa insieme alla moglie, ad alcuni fedeli e al gruppetto degli ex Figli in cielo a un incontro con cena con D'Antiga vicino a Noale, dimostrando che la relazione della cricca continua anche dopo che Di Giorgi è stato scoperto.

Daniela Ghio

