I RIFIUTIBELLUNO Tecnicamente scarti misti. Rifiuti a fine ciclo che possono avere come unica destinazione l'inceneritore. Questo attestavano i documenti con cui i tir partivano dalla Terra dei fuochi, in Campania, per arrivare in Veneto. Circa 6mila 500 euro il costo per smaltire uno di quei tir. Per spostare simultaneamente le 22mila tonnellate, che rappresentano i confini dell'intera operazione, la colonna di mezzi pesanti sarebbe lunga...