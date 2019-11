«Così formiamo chi torna in società»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI ESPERTIBELLUNO Il lavoro in carcere rappresenta un'opportunità, non più una punizione. Lo ha ricordato Tiziana Paolini, direttrice della casa circondariale di Belluno, che ha introdotto il suo pensiero ricordando che ci sono ben due articoli, nella Costituzione, che parlano dell'importanza fondamentale del lavoro. «Esso perde la sua funzione punitiva di quando era visto come il completamento della sanzione penale nel 1975». Da quel momento si sviluppa la consapevolezza che una persona ristretta in carcere può crearsi una certa...