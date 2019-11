Così fan tutti: ecco perché i tavolini si possono dare a chi non ha permessi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DIFESAVENEZIA Il pianino non prevede plateatico in quella porzione di strada, anche perché una volta vi affacciavano attività che nulla avevano a che fare con cibo e bevande. Ora però che ha aperto un pubblico esercizio, visto che anche quelli vicini hanno il plateatico, il «Comune deve concederlo - argomenta Jacopo Molina -. Se non lo facesse sarebbe un eccesso di potere per disparità di trattamento». Ecco il grimaldello legale su cui l'avvocato punta per far ottenere la concessione anche al ristorante Al Teatro Italia, il locale...