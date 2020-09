GLI INDAGATI

PORDENONE I capi e promotori dell'associazione sono due cittadini eritrei rimasti latitanti. Vengono indicati al vertice del sodalizio che operava tra l'Africa, i paesi del Golfo Persico ed altri Stati extraeuropei, individuati come i principali collettori dei flussi monetari derivanti dal traffico di esseri umani. Il 47enne Solomon Tekliyes è ritenuto il capo della cellula che operava principalmente nel territorio di Udine. Mussie Ghirmay (42) e Mosie Andemickael (46) sono i capi della cellula attiva a Milano. A movimentare il denaro sarebbe stato anche l'operaio eritreo Amine Weldensea, che a Pordenone costituiva un'altra delle cellule che fanno parte del sistema fiduciario dell'hawala. Il denaro passa di mano attraverso mediatori di fiducia e viene trattenuta una commissione per ogni transazione portata a compimento. Per far funzionare il sistema senza il rischio d'intercettazioni, all'atto del deposito il richiedente riceve una parola d'ordine che dovrà poi riferire per far incassare il soldi. Gli operatori clandestini compenseranno il loro debito/credito con operazioni inverse. È in questo che è stato garantito il traffico di migranti. A pagare erano loro stessi, i loro familiari o amici, spesso residenti all'estero, i quali hanno inviato il denaro richiesto dai trafficanti mediante l'hawala.

Oltre ai due eritrei di Milano e ai due residenti in Friuli, gli altri indagati sono Girmay Embaye Alexander, 30 anni; Ghebremedhin Temesghen Ghebru, 33 anni; Tesfaalem Melake, 38 anni; Samuel Aklilu Habte, 58 anni; Abas Idris, 39 anni; Binyam Tesfagabr, 47 anni; Henok Gebremedene, 31 anni; Anday Mogos, 32 anni; Smret Tesfaionas, 39 anni; Solomon Haileseleasie, 44 anni; Berhanu TekebaNegussie, 51 anni; Damer Grenet Gehad, 68 anni; Robel Yosief Sium, 28 anni; Tsegezab Teklamical, 38 anni.

