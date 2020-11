IL CASO

FELTRE Non è facile continuare ad essere un commerciante al tempo del Covid. Il primo confinamento è stato un fulmine a ciel sereno, il semi lockdown sembra in qualche modo boicottare il Natele. Ma niente è perduto. Anzi. Lo sa bene Stefano De Marco, un negoziante di Feltre, che ha trovato lo stimolo e il modo di ingegnarsi. Prima attraverso il canale del suo smartphone, Whatsapp e poi strutturando un vero e proprio sito di e-commerce. «Non sono rose e fiori vuole far capire senza essere frainteso -. Si lavora a testa bassa e avanti».

LA TERZA DIMENSIONE

Commercia calzature e abbigliamento, anche per bambini, da Criss Calzature a Feltre. «Il nostro settore -racconta- in questi mesi ha subito un cambiamento notevole. Eravamo abituati ad avere gente che entrava e chiedeva informazioni e consigli. Con la pandemia della primavera è stata dura. Ci arrivavano richieste tramite Whatsapp, facevamo consegne a domicilio, in base alla richiesta del cliente. Mi spiego. Se abitava vicino si portava materialmente la merce, altrimenti abbiamo cominciato con le spedizioni. Ci siamo dovuti rivolgere ai canali specifici e scoprirne di nuovi».

IL CONTATTO UMANO

Purtroppo però il contatto umano è essenziale per un buon negoziante. Durante l'estate le persone hanno dimostrato ancora molta diffidenza verso gli acquisiti classici, in negozio. «È stata mantenuta la paura oppure le persone si sono anche abituate alla situazione e quindi abbiamo dovuto continuare a promuovere anche l'aspetto legato al sito internet. Non dico che sia andata né bene né male: di certo abbiamo voluto cercare di pensare positivi, anzi no. Bisogna fare attenzione ad utilizzare questo termine, ottimisti vuole dire prosegue Stefano De Marco - abbiamo voluto investire e abbiamo predisposto un canale di e-commerce. È una semina a lungo termine questa, ma ciò che mi sento di dire a chi compra è semplice».

LA CONCORRENZA

«Su internet si trova di tutto, ci siamo anche noi piccoli negozianti e i negozi di prossimità. Quelli che pagano le tasse, perché non siamo i colossi che invece hanno sede altrove e non portano denaro all'Italia. Cercate di preferire chi è vicino a voi». De Marco ci tiene però a sottolineare che la strada aperta con internet è «solo un palliativo. Noi amiamo il contatto con il cliente che entra dalla porta». Stefano De Marco non è nuovo ad iniziative innovative, nel 2018, infatti ha fondato Ink My Sakers, un sito in cui si possono fare ordini in cui si possono personalizzare diversi tipi di snakers (scarpe da ginnastica) di diverse marche. Tutte le idee partono da lui, che si è circondato di un team di artisti ed esperti di tendenze. A diretto contatto con gli artisti Stefano propone idee per la personalizzazione rendendo la scarpa unica e inimitabile.

Federica Fant

