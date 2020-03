«L'ospedale di Belluno è stato identificato come centro di riferimento covid-19 per la nostra provincia». Lo ha detto ieri il direttore generale della Usl 1 Dolomiti in una diretta via Facebook a cui ha convocato i giornalisti. «Questo significa - ha spiegato - che l'ospedale di Belluno avrà e, in parte ha già, una dotazione supplementare di posti letto. Attualmente i posti letto in terapia intensiva sono 9 a questi se ne stanno aggiungendo altri 6 specifici. Andremo ad aggiungere 10 posti per la Pneumologia e una quarantina per le malattie infettive. Queste dotazioni saranno via via messe a disposizione qualora l'andamento della curva dell'epidemia dovesse imporre un ampliamento dell'offerta. Tutto questo è stato possibile, visto che son state ridimensionati sia le attività ambulatoriali che l'attività chirurgica».

Il dg Usl 1 Dolomiti ha anche spiegato la riorganizzazione che si sta attuando negli ospedali bellunesi, in queste settimane di emergenza. «Per le strutture stiamo attuando anche una riorganizzazione significativa delle attività della nostra azienda - ha detto -: sono state sospese tutte le attività non urgenti e non prioritarie, tutte le prestazioni di natura specialistica sono state sospese, tranne quelle urgenti (a 24 ore) o prioritarie (a 10 giorni). Ci auguriamo che dopo la metà di aprile sia possibile riprogrammare queste attività ambulatoriali e diagnostiche». Rasi Caldogno ha anche ricordato che sono state «sospese tutte le attività con contatto col pubblico. Rimangono solo le prestazioni davvero urgenti, che motivatamente potranno essere prese in considerazione tramite contatto telefonico e via email».

