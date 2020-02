CHIOGGIA

«Ma io ero solo un consumatore. Poi ho cominciato a pagarmi le spese spacciando». E' stato uno degli arrestati di giovedì a giustificarsi in questo modo, di fronte ai carabinieri, gettando anche uno squarcio di luce sui meccanismi con cui si era costituita la rete dello spaccio in città: per la maggior parte, persone di livello sociale medio basso che fidavano nella scarsa sospettabilità del loro ruolo. Le indagini, durate oltre un anno, sono cominciate nel settembre 2017. Guarda caso proprio quando il capitano Francesco Barone ha preso il comando della compagnia di Chioggia-Sottomarina. Ma lui non si attribuisce meriti particolari. «Sono stati bravi i ragazzi del Nucleo operativo racconta che, proprio in quel periodo, hanno acquisito delle evidenze investigative, seguendo le quali, con metodo e pazienza, abbiamo ricostruito l'articolazione organizzativa dello spaccio». Il primo ad essere individuato è stato Igri Varagnolo, 65 anni, punto di riferimento per gli spacciatori minori, quelli che ricevevano 50, 100 grammi di droga dagli intermediari (Di Bella, D'Ambrosio, Furlan, Lazzaretto, ecc.) e la distribuivano a terzi. «Non è stato facile ammette il capitano seguire i collegamenti senza compromettere le indagini. In alcuni casi abbiamo evitato di intervenire, pur sapendo che tipo di attività stavano svolgendo, per non farci, a nostra volta, scoprire e mandare tutto all'aria».

Lo spaccio di secondo livello avveniva «quasi sempre in magazzini o garage, nella disponibilità degli indagati», che si davano appuntamento in questi luoghi privati e non in luoghi pubblici e anche questa circostanza rendeva più difficili gli appostamenti e la raccolta delle prove. Le forniture, invece, arrivavano «principalmente dall'estero, zona Balcani, tramite i componenti est-europei dell'organizzazione e, probabilmente, all'estero attingevano anche i marocchini di origine chioggiotta». (D.Deg.)

