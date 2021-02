COSÌ A VENEZIA

VENEZIA Ieri il Veneto è tornato giallo, ma a Venezia la situazione non si discostava poi tanto dalle giornate arancioni. I pubblici esercizi che hanno scelto di riaprire subito sono stati pochi, distribuiti a macchia di leopardo e soprattutto bar e pasticcerie. L'impressione è che ad aprire alla somministrazione (al banco o ai tavolini) siano state le stesse aziende che nelle settimane precedenti si erano dedicate all'asporto. È anche naturale, poiché queste hanno sempre tenuto i magazzini pieni e soprattutto le forniture di prodotti freschi. Chi ha tenuto chiuso, ha ritenuto di prendersi qualche giorno per fare cambusa, richiamare i dipendenti (purtroppo meno rispetto a un anno fa) in modo da presentarsi al meglio. In piazza San Marco tutti i caffè erano chiusi, ma nelle vicinanze erano aperti i caffè Goppion alle Mercerie, il caffè in Bacino Orseolo, la pasticceria Marchini a San Luca e i due locali ai piedi del ponte del Lovo. Aperto Rosa Salva, che ha sempre lavorato con l'asporto. Tra i ristoranti, ha aperto l'Harry's di Arrigo Cipriani, i Do forni aprirà tra oggi e domani e così potrebbe fare il Colombo, dietro il teatro Goldoni. Tanto per fare qualche nome, sicuramente non esaustivo delle aperture. In zona Rialto erano aperti due bar dei quattro posizionati tra il ponte e l'imbarcadero Actv. Al di là del canale, in Erbaria aperto il Pesador e il Vergnano e, più in là il bar Rialto e la pasticceria di fronte. In Ruga erano in azione ad esempio l'osteria al Ravano e la pasticceria Rizzardini. Aperti i bar Majer tra Sant'Agostin e San Giacomo così come il Bagolo e Capitan Uncino in quest'ultimo campo. A Dorsoduro la pasticceria Tonolo ha assicurato che riaprirà oggi. Tra i negozi, il ponte di Rialto si è un po' risvegliato e ieri erano sei i negozi in attività. Tra San Marco e calle larga XXII Marzo i negozi di moda son rimasti aperti anche prima e così il Fontego a Rialto. Desolazione, invece, alle Mercerie, con tante vetrine che non riapriranno più. (m.f.)

