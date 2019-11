CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COSÌ A PELLESTRINAA Pellestrina è come se l'acqua fosse passata solo poche ore prima. Le pompe dei vigili del fuoco e della protezione civile espellono centinaia di litri d'acqua ogni minuto, alcuni operai cercano di riparare il muretto posto a protezione della riva che martedì sera era crollato, con il parapetto in pietra d'Istria finito a terra e rotto in più parti. Da lì è entrato il grosso dell'acqua, che poi l'isola ha trattenuto come fosse un gigantesco catino. Nei piani terra delle case non c'è quasi nulla da tenere e le cose da...