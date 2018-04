«Cose gravissime, non possiamo abbassare la guardia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SOLIDARIETA'BELLUNO Una notizia che ha fatto immediatamente il giro della città. L'aggressione al consigliere comunale Bruno Longo ha gettato un'ombra di paura su Belluno. La vicinanza dell'amico di lista è stata immediata. Paolo Gamba il capogruppo di Belluno è di tutti è stato in contatto con Bruno Longo tutto il pomeriggio, l'ha sentito telefonicamente quando il consigliere, in pronto soccorso, stava attendendo le cure del caso. Per l'ex candidato in corsa alle scorse politiche la rissa riporta in campo la questione, che gli sta a...