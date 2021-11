Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COSA SUCCEDE IN QUOTABELLUNO Nonostante lo stop forzato dovuto alla pandemia che ha cancellato l'intera scorsa stagione, nonostante dall'emergenza non si sia ancora usciti, sui comprensori del Dolomiti Superski si è continuato a innovare per migliorare le infrastrutture: nell'ultimo anno e mezzo, in totale, il volume degli investimenti realizzati nelle vallate del Bellunese e del Trentino Alto Adige aderenti al consorzio è stato di oltre...