CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Cosa si prova io lo so. E non è una frase fatta. Ma a Manuel e alla sua famiglia dico: si può ancora essere felici». Ruggero Vio oggi si divide tra viaggi, medaglie, charity. Ma dieci anni fa tutto questo non esisteva. C'era solo un padre disperato e pieno di rabbia. Sua figlia aveva 11 anni e una meningite fulminante le causò un'infezione con necrosi ad avambracci e gambe. La sola strada possibile fu l'amputazione. «La vita ti cambia in un secondo. Inizi a chiederti: perché a me? Cominci a macinare rancore. Vivi ogni istante accanto a...