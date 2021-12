Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COSA DICONO I NUMERIBELLUNO Positivi vicini a quota mille e reparti a rischio paralisi. Non mostra più alcun segno di incertezza la curva epidemica riguardante la provincia di Belluno. La tendenza è chiara e punta verso l'alto, tanto che la quarta ondata ha raggiunto quasi i livelli della terza (scoppiata nella primavera di quest'anno). In provincia ci sono infatti 980 bellunesi con il covid e 1893 persone in isolamento o quarantena. Per...