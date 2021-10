Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COSA DICONO I NUMERIBELLUNO Pochi vaccini e, nonostante l'introduzione dell'obbligo del green pass nelle aziende, anche pochi tamponi. La provincia di Belluno si ritrova in una specie di palude in cui non si può tornare indietro, ma in cui si fatica ad andare avanti, se non a ritmi davvero lenti. Le persone con più di 60 anni che non si sono ancora vaccinate rimangono tali. Sono i cosiddetti irriducibili contro cui l'Ulss ormai non può...