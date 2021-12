COSA DICONO I NUMERI

BELLUNO Non dipende dal minor numero di tamponi la leggera flessione che si nota osservando la curva dei positivi in provincia. Anche perché, al netto dei due giorni di maltempo, l'operatività dei punti covid rimane alta. «Noi continuiamo a farne 4mila al giorno» precisa la direttrice dell'Ulss Dolomiti Maria Grazia Carraro. Significa che la crescita vorticosa delle ultime settimane si è fermata: «Anche nelle altre ondate abbiamo avuto salite rapide, un leggero plateau e poi la ripartenza dei contagi continua Carraro Non è detto che caleremo, anzi la curva potrebbe risalire, ma non bisogna mollare. Siamo ai primi di dicembre. Dobbiamo raffreddare il covid, e non solo con la neve, se vogliamo che questo territorio non abbia ricadute importanti come negli anni precedenti».

MENO DI MILLE POSITIVI

Al momento ci sono 982 bellunesi positivi (ieri 56 nuovi casi) e 1956 in isolamento o quarantena. Dal 2 all'8 dicembre l'incidenza settimanale è stata di 273 nuovi casi su 100mila abitanti. C'è un leggero calo rispetto a quella precedente, in cui era stata di 299, ma rimane comunque più alta della media nazionale (183 nuovi casi ogni 100mila abitanti). Negli ultimi sette gironi, a parte la Val Comelico e pochi altri comuni (in Agordino e in Cadore), tutti gli altri hanno registrato un aumento di nuovi casi. Si tratta per la maggior parte di persone dai 45 ai 64 anni (59) e bambini fino ai 14 anni (45). Seguono i 25-44enni (44). I numeri della settimana appena trascorsa dimostrano che la probabilità di un no-vax di contrarre il covid è 7 volte superiore a quella di una persona vaccinata. Il rapporto dei positivi coperti dal vaccino sulla popolazione vaccinata è dello 0,04, mentre quello dei positivi no-vax sulla popolazione non vaccinata è dello 0,28. Ieri, dopo due giorni di maltempo, i punti tampone sono tornati operativi al 100%.

PRIORITÀ AI SINTOMATICI

Ma la priorità dell'Ulss Dolomiti rimane concentrata sui sintomatici. «Ogni positivo spiega Carraro ha almeno dai 3 ai 5 contatti e devono essere sottoposti a screening. Rimangono aperti i tamponi anche per le scuole. Mercoledì c'è stato qualche disagio per la doppia coincidenza: maltempo e giorno festivo. Teniamo però presente che le risorse sono limitate e dobbiamo cercare di ottimizzare: o tamponi o vaccini». In ospedale ci sono 29 pazienti positivi: 4 in Terapia Intensiva (a cui si aggiunge il 56enne negativizzato e ricoverato da quasi 4 settimane), 20 in area non critica e 5 in ospedale di comunità. L'età media dei pazienti si è abbassata anche in provincia di Belluno con sei persone che hanno tra i 50 e i 69 anni e 12 tra gli 80 e gli 89 anni. Per quanto riguarda la gravità dei ricoverati per covid, una persona è intubata, due hanno un quadro clinico critico, 13 severo, i restanti lieve.

NUOVO DECESSO

Ieri notte, in ospedale, è morta una 69enne vaccinata che lottava contro diverse patologie. Nel frattempo continua la campagna vaccinale. L'Ulss Dolomiti ha somministrato 336.901 dosi di vaccino anti-covid riuscendo a coprire l'85,3% della popolazione vaccinabile con almeno una dose e l'83,6% con entrambe. Inoltre sono state somministrate oltre 42mila terze dosi e si sono prenotate 33mila persone. «In queste ultime due settimane, da fine novembre in poi racconta la direttrice generale abbiamo fatto più di un migliaio di prime dosi, gran parte delle quali ai 12-19enni. La fascia dei giovani sta rispondendo molto bene». Continua anche la terapia dei monoclonali. Il reparto di Malattie Infettive ha già preso in carico 160 persone. «Siamo in situazione faticosa conclude Carraro Sentiamo la stanchezza di questi due anni di aggiustamenti continui ma è necessario che le persone aderiscano alla campagna vaccinale. Soprattutto chi ha qualche acciacco o un'età sopra i 60 o malattie come il diabete e l'ipertensione, raccomando che facciano quanto prima la terza dose. Non rende immuni ma protegge. È l'unico modo per mettere al sicuro persone e attività».

