COSA CAMBIA

TREVISO Si riparte. Sì a passeggiate, sport e visite a parenti e congiunti ma occhi puntati su assembramenti e uso corretto di mascherine e guanti. «Riprende anche l'attività agonistica - ricorda il sindaco Mario Conte - seppure con allenamenti individuali negli impianti sportivi. Riapriranno parchi e giardini e si potrà circolare in auto con i familiari senza mascherina». Con l'avvio della fase due, da oggi cambiano anche le priorità in fatto di controlli. I sorvegliati speciali saranno di conseguenza i bar, i ristoranti, le pizzerie ma anche i parchi pubblici e le aree verdi. «Ma sono convinto che i trevigiani continueranno a rispettare le disposizioni anche in questa fase - afferma Andrea Gallo, comandante della polizia locale di Treviso - In due mesi di lockdown quasi il 99% dei nostri controlli non ha portato a sanzioni. I cittadini hanno capito che ci stiamo giocando la salute fisica ed economica, e la maggioranza, se non la quasi totalità, ha dimostrato di essere responsabile».

I TRASGRESSORI

Dal punto di vista sanzionatorio non cambia nulla. Ai trasgressori verrà comminata una multa di 400 euro, aumentata di un terzo se l'infrazione avviene a bordo di un mezzo. Cogliere qualcuno in fallo sarà però più difficile. «Con il via libera agli spostamenti in tutto il territorio regionale, considerando anche il riavvio di molte attività produttive e di conseguenza del ritorno al lavoro di centinaia di migliaia di persone - continua Gallo - il traffico veicolare subirà una netta impennata. Ogni spostamento dovrà essere accompagnato dall'autocertificazione, ma le giustificazioni da oggi sono molte di più: dall'attività sportiva alla visita ai parenti passando per il viaggio verso le seconde case. Negli ultimi tre giorni su 300 controlli non abbiamo staccato alcun verbale. Speriamo di continuare su questa tendenza».

I DIVIETI

Non sarà comunque una caccia all'uomo, sottolineano dal comando di via Castello d'Amore. L'attenzione, per evitare che il contagio riprenda, si concentrerà, appunto, su assembramenti e mascherine. «Non potendo entrare nelle case dei trevigiani - dichiara il comandante - vigileremo sul rispetto delle restrizioni ancora in vigore, puntando però a sensibilizzare la cittadinanza sui giusti comportamenti da tenere per evitare che le attività tornino a chiudere e rendere inutili tutti gli sforzi fatti finora. Niente gruppi di persone fuori da bar, ristoranti o pizzerie. Niente aperitivo o caffè in piazza. Vietati anche gli assembramenti nei parchi pubblici. Le prossime due settimane saranno un test importante, ma credo non ci saranno problemi. Nonostante le giornate di sole, dalle telecamere di sorveglianza installate a Treviso si vedono molte persone a passeggio o in bicicletta, tutte con le mascherine e tutte distanti tra loro. Qualora si dovessero verificare situazioni particolari interverremo, ma questi casi sono diventati sporadici».

LE SEGNALAZIONI

«Come sempre - rimarca Gallo - oltre agli occhi elettronici ci sono anche i cittadini che fanno rispettare le regole. Feste in casa o pranzi di famiglia non si possono ancora fare». Stesso discorso vale per gli impianti sportivi. «Saranno gli stessi utenti a segnalare il mancato rispetto delle norme - conclude il comandante - Palestre e campi da gioco tornano a essere aperti. Anche se privati, noi come polizia locale possiamo effettuare controlli ed eventualmente elevare sanzioni, ma credo che saranno sia i gestori che i fruitori i primi a voler salvaguardare la propria salute e quella degli altri».

Giuliano Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

