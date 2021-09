Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COSA CAMBIABELLUNO Quota 100 va in pensione. E, salvo proroghe, dal prossimo 31 dicembre non basteranno più i 62 anni di età e i 38 anni di contributi, ma si tornerà al sistema ordinario, quello introdotto dalla legge Monti Fornero. Uno scenario preoccupante per molti versi, come spiega la Cisl e come conferma anche Confartigianato Belluno, che lancia l'idea di incentivi, per così dire, generazionali.COSA DICONO I NUMERIUno strumento,...