Corto Maltese, la leggenda nata dalla matita di Hugo Pratt

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Volendo sottilizzare sulla sua biografia, Corto Maltese non è nato a Venezia, trascorre praticamente la sua vita in giro per il mondo (solo tre delle sue avventure si svolgono in città: Corte Sconta detta Arcana, Favola di Venezia - Sirat Al-Bunduqiyyah e la meno conosciuta L'angelo della finestra d'Oriente) e, avendo domicilio ad Antigua, nelle Antille, oltre a una proprietà a Hong Kong, in laguna non ha nemmeno casa. Eppure è senza dubbio il simbolo di una venezianità autentica, perché in fondo lo spirito più profondo dei veneziani di...