IN PISTACORTINA Altra neve, a tutte le quote, per imbiancare le Dolomiti Bellunesi e per agevolare la ripartenza degli impianti a fune, dei diversi comprensori sciistici. Le precipitazioni di queste ultime ore, con apporti medi di alcune decine di centimetri, hanno contribuito a creare il paesaggio incantato che tutti si aspettano, per Natale, e stanno aiutando i gestori degli impianti a fune e delle piste da sci ad allestire tracciati...