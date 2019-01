CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CORTINAOggi arrivano a Cortina le squadre delle atlete che animano la settimana di Coppa del mondo di sci alpino femminile. La rinnovata pista Olympia delle Tofane, con il nuovo traguardo di Rumerlo, è pronta per loro, che domani scenderanno nelle prove cronometrate, per essere in gara venerdì 18, con la discesa libera recupero della gara annullata a Sant'Anton, in Austria, per le copiose nevicate e il pericolo di valanghe. Si parte alle 12. Sabato 19 si gareggia alle 10.30, per la discesa libera già assegnata a Cortina; domenica 20 parte...