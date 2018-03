CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CORTINA«Nel 2026 i XXV Giochi Olimpici e i XIV Giochi Paralimpici invernali potrebbero aver nome Cortina, ma si dovrà leggere Dolomiti», ammonisce Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, nell'annunciare la decisione di indicare Cortina nella manifestazione di interesse per la candidatura alle Olimpiadi invernali 2026. Al Comitato olimpico nazionale, che recepisce le disposizioni del Cio, non può essere presentata una proposta ampia, regionale o addirittura sovraregionale: serve il nome di una città, che faccia da capofila. E Zaia, in...