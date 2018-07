Cortina, missione olimpica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ecco il dossier con cui convincere il Governo e il Coni che è la Regina delle Dolomiti, che dal Veneto abbracciano anche il Trentino e l'Alto Adige, a meritare di candidarsi alle Olimpiadi 2026. Cortina ha giocato la sua carta nella partita contro Milano e Torino: 117 pagine per «riportare alla propria naturale collocazione montana i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali», secondo «princìpi di massima sostenibilità economica, ambientale e sociale». Un dato su tutti: i 380 milioni di euro previsti per investimenti in infrastrutture...