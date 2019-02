CORTINA La stalla è stata chiusa quando i buoi erano scappati. Così

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CORTINALa stalla è stata chiusa quando i buoi erano scappati. Così dopo il primo Tir bloccato a Zuel, alle 6.50 di ieri, è subito scattato il divieto di transito sull'Alemagna, da Pian di Vedoia in su, per i mezzi sopra le 3,5 tonnellate. La prefettura ha disposto il blocco dalle 7.30, ma verso le 10 altri tre Tir stranieri si sono piantati nel centro di Cortina, uno in via Olimpia, all'altezza della rotonda, e due sulla fatidica salita di via Baron Franchetti. Tutti avevano rotto le catene.L'INCREDULITÀAnche un mezzo Anas ha dato il...