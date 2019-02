Cortina in tilt, una prof: «Scuole aperte, perché?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOCORTINA Neve e polemiche. A Cortina ci sono stati problemi per la viabilità, non è una novità, ma in molti si sono interrogati sulla validità dei controlli visto il risultato. Filmati e fotografie di quanto successo non mancano e nemmeno le critiche. La docente cortinese del Polo Valboite, Tiziana Pivotti, interviene sulla decisione di tenere aperte le scuole di Cortina nonostante l'allerta meteo. L'insegnante dell'Istituto Alberghiero è anche mamma di uno studente del Polo Valboite, residente a Zuel di Sopra dal 2004, e in una...