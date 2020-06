Cortina e lo sport portano altri 325 milioni di euro in provincia. Serviranno per le Olimpiadi invernali 2026 divise con Milano. Una cifra che si somma ai 400 milioni già stanziati per i Mondiali di sci 2021, sempre di Cortina. Il fondo olimpico è frutto del riparto del miliardo di euro messo a disposizione del Governo per le aree che ospiteranno i Giochi, ovvero Lombardia e province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto è stato deciso ieri in sede ministeriale.

Due le priorità indicate per la provincia: la circonvallazione di Cortina e quella di Longarone che con questo ultimo colpaccio fa il pieno di bretelle. Sono già in cantiere, infatti, quattro grandi interventi di rettifica della statale di Alemagna. Altre opere, come spiegano il ministro Federico D'Incà e il deputato Roger De Menech, relatore della legge olimpica, riguarderanno il miglioramento del collegamento esistente tra l'autostrada A27 e la 203 Agordina; il potenziamento ferroviario nell'anello basso delle Dolomiti; il restyling delle stazioni ferroviarie di Feltre, Sedico, Belluno e Longarone. Intanto, restano però al palo le quattro grandi varianti dei Mondiali 2021, fermate dalla burocrazia.

