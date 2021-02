CORTINA D'AMPEZZO Una montagna bianca, tutta di mattoncini di Lego, alta due metri. È una delle curiosità, pronta ad affascinare i bambini (ma non solo loro) nella mostra allestita nella Ciasa de ra Regoles, nelle sale del museo d'arte moderna Mario Rimoldi. È la collezione privata di Lego più grande d'Europa, che vuole rendere anch'essa un tributo ai Mondiali di sci. A organizzare l'esposizione è Literally addicted to briks, una associazione di persone dipendenti dai mattoncini. La mostra era prevista a dicembre, per le feste, ma le disposizioni sanitarie anti Covid 19 hanno chiuso i musei e soltanto ora è possibile vederla. Curata da Wilmer Archiutti e organizzata da Giuliamaria e Gianmatteo Dotto Pagnossin, la montagna di Lego è soltanto una delle costruzioni visibili sino al 5 aprile. Ci sono altri diorami spettacolari, ideati e prodotti dalla società di Treviso, specializzata in ambientazioni fatte completamente di mattoncini. Gli argomenti sono disparati: dalla battaglia navale dei pirati alla pista delle auto di Formula 1; il castello incantato; il villaggio natalizio. C'è anche un messaggio educativo, visto che ci si rivolge ai bambini, di qualsiasi età: il rispetto dell'ambiente, l'importanza di vivere in un contesto pulito e tutti i benefici che derivano da un corretto comportamento umano nei confronti della natura che gli sta attorno. Questa montagna raffigura scene e ambientazioni che si trovano in contesti come quello di Cortina. C'è chi pratica sport, chi si impegna in lunghe camminate, chi si dedica a passioni come pittura e arte e chi lavora e produce, grazie all'energia che deriva dalla natura. Per la prima volta nei progetti di Lab, il diorama si sviluppa anche al di sotto del paesaggio di montagna, dove c'è una colorata barriera corallina, popolata da animali e personaggi dei più famosi cartoon.

