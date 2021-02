CORTINA D'AMPEZZO La sostenibilità ambientale dei grandi eventi sportivi, organizzati in montagna, è stata una delle parole d'ordine di Fondazione Cortina 2021, sin dall'inizio della preparazione dei Mondiali. All'apertura delle due settimane di gare, arriva a Cortina il contatore ambientale del Consorzio nazionale imballaggi, strumento di misurazione dei benefici generati da un efficiente sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, del minore impatto rispetto al conferimento indifferenziato in discarica e della sua trasformazione in un nuovo oggetto. Il modello si basa sul metodo scientifico del Life cycle assessment, per la valutazione degli impatti ambientali attraverso l'identificazione dei consumi energetici e dei materiali, dei mezzi e delle apparecchiature usate, e conseguentemente delle emissioni rilasciate in atmosfera. Si analizza la vita del materiale, dal momento in cui diventa rifiuto, fino alla preparazione per la trasformazione in nuovo prodotto, materia prima da riutilizzare. I risultati vengono elaborati attraverso indicatori in grado di restituire dati e cifre sui vantaggi della raccolta differenziata rispetto alla discarica. Si misurano le emissioni di Co2 risparmiate; il minore consumo di acqua; energia elettrica non consumata; prodotti confezionati con materiale riciclato; materie prime vergini risparmiate per produrre nuovi oggetti. Un contatore analogo fu realizzato da Conai per Expo Milano 2015. A Cortina il contatore è stato tarato sulla raccolta di rifiuti del comune nell'anno 2019, anno in cui la corretta separazione dei rifiuti nell'ambito del comune di Cortina ha consentito la mancata emissione di 1.145 tonnellate di Co2 e il risparmio di 7,5 MWh di energia elettrica e di oltre 798 metri cubi di acqua. Il contatore rimarrà anche in futuro.

